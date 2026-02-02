Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Firma "Am Hermannsberg" (01.02.2026)

Stockach (ots)

Unbekannte sind am frühen Sonntagabend in eine Firma "Am Hermannsberg" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr verschafften sich zwei maskierte Unbekannte unbefugt Zutritt zu einer Halle des Betriebs. Ob sie dort etwas entwendeten ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Firma "Clean Logistik" beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell