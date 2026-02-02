PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Firma "Am Hermannsberg" (01.02.2026)

Stockach (ots)

Unbekannte sind am frühen Sonntagabend in eine Firma "Am Hermannsberg" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr verschafften sich zwei maskierte Unbekannte unbefugt Zutritt zu einer Halle des Betriebs. Ob sie dort etwas entwendeten ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Firma "Clean Logistik" beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

