Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfolgungsfahrt endet mit Blutprobe

Gelsenkirchen (ots)

Ein Team der Polizei Gelsenkirchen wurde am Sonntag, 4. Januar 2026, im Rahmen einer Streifenfahrt auf einen Seat aufmerksam. Gegen 13.30 Uhr sollte das Auto auf der Ückendorfer Straße/Hohenzollernstraße im Stadtteil Ückendorf angehalten und kontrolliert werden. Bei Erblicken des Streifenwagens und der dazugehörigen Anhaltesignale beschleunigte der Seat-Fahrer und flüchtete. Es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt über die Hohenzollernstraße, die Florastraße, die Feldmarkstraße und die Kurfürstenstraße, bis sich das Auto in einer Sackgasse wiederfand. Während seiner Flucht passierte er mehrere Kreuzungen bei rotgeschalteten Ampeln und fuhr auf Gehwegen. In mehreren Situationen mussten andere Verkehrsteilnehmer abbremsen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Der Seat kam schließlich selbstständig zum Stillstand und unmittelbar danach flüchteten der männliche Fahrer und seine weibliche Beifahrerin zu Fuß. Der 20-jährige Fahrzeugführer aus Essen rannte durch mehrere Gärten und sprang über Zäune, konnte aber durch den verfolgenden Polizeibeamten gestellt und fixiert werden. Die 18-jährige Beifahrerin verletzte sich leicht beim Überwinden eines Zauns. Der hinzugerufene Rettungsdienst behandelte die Frau ambulant. Bei der Befragung des 20-Jährigen ergaben sich Hinweise darauf, dass er vor kurzem Betäubungsmittel konsumiert hatte, der Seat über keine Zulassung verfügt und die angebrachten Kennzeichen gestohlen wurden. Der 20-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen ihn wird außerdem wegen eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt.

