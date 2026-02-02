Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in einer Bar - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen drei noch unbekannte Männer (31.01.2026)

Singen (ots)

Nachdem es in und vor einem Lokal in der Erzberger Straße in der Nacht auf Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen ist, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Zwischen 2 und 3 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 39 und 20 Jahren mit drei Unbekannten in einer Bar in Streit. Infolge dessen schlug einer der Unbekannten dem 20-Jährigen zunächst mehrmals mit einer Bierflasche gegen den Kopf, anschließend schlugen dessen Begleiter zudem auf den jungen Mann ein. Nachdem weitere Gäste die Parteien trennten, flüchteten die Angreifer. Dabei zog sich ein 21-Jähriger ebenfalls eine Platzwunde am Kopf zu. Im weiteren Verlauf kam es vor dem Pub möglicherweise zu einem erneuten Aufeinandertreffen ehe die drei Unbekannten schließlich das Weite suchten. Sowohl der 20-Jährige als auch der 21-Jährige mussten zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur Identität der unbekannten Angreifer dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell