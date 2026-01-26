PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Brand eines Wohnanhängers in Rostock Gehlsdorf

Rostock (ots)

Die Leitstelle der Feuerwehr Rostock wurde am Montag den 26. Januar um 4:44 Uhr über einen brennenden Wohnwagen in Rostock im Stadtteil Gehlsdorf informiert. Daraufhin wurden Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 3 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Ein Anhänger mit Wohnelement war auf einer Freifläche in Brand geraten. Durch den Wind kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die durch eine Lagerhalle in der Nähe zog. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen konnten ein Ausbreiten des Brandes auf angrenzende Wohnanhänger und Gebäude verhindern. Die Brandbekämpfung wurde mit zwei C-Rohren vorgenommen. Acht Trupps wechselten sich unter Atemschutz bei der Brandbekämpfung ab.

Die Nachlöscharbeiten waren durch die bauliche Beschaffenheit des Wohnanhängers umfangreich. Dabei kamen schweres Werkzeug und ein Hydraulik-Spreizer zum Einsatz um alle Glutnester beseitigen zu können. Zwei Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht.

Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden.

Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Rettungsdienst beteiligt. Der Einsatz dauerte etwa vier Stunden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen zu Bürozeiten:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Pressestelle
Wochentags von 8 bis 16 Uhr, bei besonderen Einsatzlagen ggf. auch
darüber hinaus
Tel. +49 381 381-3884
E-Mail: presse.feuerwehr@rostock.de
www.rostock.de/feuerwehr

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Diensthabender B-Dienst
E-Mail: bd.feuerwehr@rostock.de

Original-Content von: Feuerwehr Rostock

