Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mann wird Pedelec entrissen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitag (2. Januar 2026) entriss ein Unbekannter gegen 23:45 Uhr einem 38-Jährigen auf der Seidenstraße sein Pedelec, dass er gerade neben sich herschob. Anschließend flüchtete er damit in Richtung Philadelphiastraße. Kurz darauf konnten Polizeibeamte einen Mann mit dem entwendeten Pedelec aufgreifen. Bei dem 30-Jährigen handelte es sich jedoch nicht um den Täter. Der Krefelder soll das Pedelec zuvor auf dem Bahnhofsvorplatz für eine geringe Geldmenge erworben haben. Der Pedelec-Eigentümer aus Goch und der Zeuge konnten den Täter übereinstimmend als circa 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und von korpulenter Statur mit südländischem Erscheinungsbild beschreiben. Er habe einen Bart, ein dunkles Kapuzenshirt mit einem Schriftzug und schwarze Jeans getragen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de an die Polizei Krefeld zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren