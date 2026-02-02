Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Platzverweis ignoriert, Widerstand geleistet, Polizisten tätlich angegriffen und beleidigt - betrunkenes Pärchen verbringt Nacht in Polizeigewahrsam (31.01.2026)

Konstanz (ots)

Nachdem sie mehrfach einen Platzverweis ignoriert, infolge dessen Widerstand geleistet, Beamten tätlich angegriffen und beleidigt haben, musste ein betrunkenes Pärchen die Nacht auf Samstag in Polizeigewahrsam verbringen. Gegen 01 Uhr verständigte ein 24-Jähriger die Polizei, da er angeblich von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße geschlagen worden sei. Vor Ort stellte sich die Situation so dar, dass der 24-Jährige und seine 26 Jahre junge Ehefrau zuvor des Lokals verwiesen wurden. Damit offensichtlich nicht einverstanden, trat anschließend einer der beiden den Seitenspiegel eines geparkten Autos ab. Die verständigten Beamten erteilten dem zunehmend aggressiv auftretenden Pärchen daraufhin einen Platzverweis für das Gelände der Disko. Nachdem sie die mehrfache Aufforderung die Örtlichkeit umgehend zu verlassen ignorierten, nahmen die Polizisten die beiden schließlich in Gewahrsam. Infolgedessen kam es zu Widerstandshandlungen, tätlichen Angriffen und Beleidigungen.

Nach Bestätigung der Gewahrsamsfähigkeit durch eine Ärztin, verbrachte das junge Paar den Rest der Nacht in getrennten Zellen auf dem Polizeirevier.

Neben Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Sachbeschädigung erwartet die beiden zudem eine satte Rechnung für die Nacht bei der Polizei, für die pro "Zimmer" rund 190 Euro plus zusätzlicher Gebühren fällig werden.

