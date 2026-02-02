Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Hinweise zu vermisster Person erbeten (21.01.2026)

Bad Dürrheim (ots)

Seit Mittwoch, dem 21. Januar 2026 wird die 48-jährige Silke R. vermisst. Zuletzt sah man sie in Bad Dürrheim in der Nähe einer Klinik, an welcher auch ihr Auto gefunden wurde. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Frau ist 167 Zentimeter groß, hat blonde bis grau melierte halblange Haare und trug zuletzt einen knielangen braunen Mantel.

Unter folgendem Link kann ein Bild Vermissten in Augenschein genommen werden.

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/konstanz-vermisstenfahndung/

Personen, welche die 48-Jährige gesehen haben, oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell