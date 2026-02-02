PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall mit Leichtverletzter (01.02.2026)

VS-Villingen (ots)

Am Sonntag ist es auf der Kreuzung Berliner- und Triberger Straße zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Beim Linksabbiegen übersah die 33-jährige VW-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte entgegenkommende 41-Jährige in einem MG. In der Kreuzungsmitte kam es zur Kollision bei der sich die Unfallverursacherin leichtverletzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, während ihr Auto, mit einem Schaden in Höhe 6.000 Euro abgeschleppt werden musste. Am MG entstand ein Unfallschaden von etwa 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren