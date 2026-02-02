Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall mit Leichtverletzter (01.02.2026)

VS-Villingen (ots)

Am Sonntag ist es auf der Kreuzung Berliner- und Triberger Straße zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Beim Linksabbiegen übersah die 33-jährige VW-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte entgegenkommende 41-Jährige in einem MG. In der Kreuzungsmitte kam es zur Kollision bei der sich die Unfallverursacherin leichtverletzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, während ihr Auto, mit einem Schaden in Höhe 6.000 Euro abgeschleppt werden musste. Am MG entstand ein Unfallschaden von etwa 8.000 Euro.

