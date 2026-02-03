PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald Baar Kreis) 5.000 Euro Schaden nach Unfallflucht (31.01.2026)

Blumberg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Leo-Wohleb Straße hat sich am Samstag, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz stehenden grauen VW und hinterließ einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Nach ihm sucht nun das Polizeirevier Donaueschingen, welches unter der Nummer 0771 / 837830, Hinweise entgegennimmt.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 15:43

    POL-KN: (VS-Villingen / Schwarzwald Baar Kreis) Unfall mit Leichtverletzter (01.02.2026)

    VS-Villingen (ots) - Am Sonntag ist es auf der Kreuzung Berliner- und Triberger Straße zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Beim Linksabbiegen übersah die 33-jährige VW-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte entgegenkommende 41-Jährige in einem MG. In der Kreuzungsmitte kam es zur Kollision bei der sich die Unfallverursacherin leichtverletzte. ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 15:40

    POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Kennzeichendiebstahl (29.01./02.02.2026)

    Engen (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Montagmittag haben Unbekannte die Kennzeichenschilder "KN-A 8889" eines an einem Autohaus in der Hegaustraße abgestellten silbernen Passats aus der Halterung gerissen und entwendet. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Dieb(e) oder den Verbleib der Kennzeichenschilder nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren