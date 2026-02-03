Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) 5.000 Euro Schaden nach Unfallflucht (31.01.2026)

Blumberg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Leo-Wohleb Straße hat sich am Samstag, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz stehenden grauen VW und hinterließ einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Nach ihm sucht nun das Polizeirevier Donaueschingen, welches unter der Nummer 0771 / 837830, Hinweise entgegennimmt.

