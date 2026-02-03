PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 65.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Münchriedstraße/Hombergerstraße (01.02.2026)

Singen (ots)

Insgesamt rund 65.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Kreuzung Münchriedstraße/Hombergerstraße ereignet hat. Ein 75-jähriger Mercedesfahrer bog von der Hombergerstraße nach links auf die Münchriedstraße ab und übersah dabei einen entgegenkommenden, bevorrechtigten Mercedes eines 38-Jährigen. Infolge der Kollision prallte einer der Wagen anschließend gegen die Ampelanlage, die dadurch erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

