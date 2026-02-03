POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 65.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Münchriedstraße/Hombergerstraße (01.02.2026)
Singen (ots)
Insgesamt rund 65.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Kreuzung Münchriedstraße/Hombergerstraße ereignet hat. Ein 75-jähriger Mercedesfahrer bog von der Hombergerstraße nach links auf die Münchriedstraße ab und übersah dabei einen entgegenkommenden, bevorrechtigten Mercedes eines 38-Jährigen. Infolge der Kollision prallte einer der Wagen anschließend gegen die Ampelanlage, die dadurch erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
