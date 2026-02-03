Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Schmierereien am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium (30.01./02.02.2026)

Konstanz (ots)

Mehrere Graffitis haben Unbekannte über das vergangene Wochenende an die Fassaden einer Schule am "Schottenplatz" gesprüht. Mittels einer Schablone hinterließen sie am Fahrradunterstellplatz und einem Kellerabgang den Schriftzug "P.Diddy" in schwarzer Farbe. Zudem beschädigten mutmaßlich die gleichen Täter eine Glastür der Schule mit einem Stein. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Hinweise auf die Identität der Verursacher nimmt der Polizeiposten KN-Lutherplatz, Tel. 07531 365999-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell