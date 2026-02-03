PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer geraten aneinander (02.02.2026)

Singen (ots)

Nach einem Vorfall, der sich am Montagnachmittag auf der Rielasinger Straße ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung. Gegen 14.20 Uhr war ein 72-jähriger Radfahrer auf dem dortigen Radweg unterwegs. Als ihm auf Höhe der Hausnummer 21 ein 40-jähriger Radler verbotswidrig entgegenkam, drängte er diesen vom Fahrradweg und stieß ihn schließlich absichtlich mit dem Ellenbogen auf die Straße. Der 40-Jährige stürzte infolgedessen vor ein Auto, das gerade noch rechtzeitig bremsen konnte. Der glücklicherweise unverletzte Mann sprang daraufhin auf und schlug auf den 72-Jährigen ein.

Den jüngeren der beiden erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, den älteren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

