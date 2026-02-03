Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannte werfen Fensterscheibe des Gymnasiums in Spaichingen ein - Polizei sucht Zeugen (30.01.2026)

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich am Freitag in der Sallancher Straße ereignet hat.

Gegen 18:45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine Personengruppe Eisbrocken gegen die Fensterscheibe des Gymnasiums warf, wodurch diese zu Bruch ging. Nach Ansprache der Personen ergriffen diese die Flucht.

Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht näher beziffert werden.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 93180 entgegen.

