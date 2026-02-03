Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Handwerkerfahrzeug im Arvenweg aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise (03.02.2026)

Trossingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Aufbruch eines Handwerkerfahrzeugs im Arvenweg. Im Zeitraum von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 07:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem geparkten Renault Master einer Baufirma und entwendeten aus dem Fahrzeug Werkzeuge.

Zeugenhinweise zur Tat oder aufgefundenen leeren Werkzeugkoffern nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell