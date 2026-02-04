Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht an Schule (03.02.2026)

Hüfingen (ots)

Ein Unfallflüchtiger ist am Dienstag seinen Meldepflichten nicht nachgekommen, als er auf dem Parkplatz der Lucian Reich Schule ein Auto beschädigte. Im Zeitraum, zwischen 7:00 Uhr und 16:30 Uhr, stieß der bislang Unbekannte vermutlich beim Ein-, oder Ausparken mit dem Heck des geparkten grauen Audi zusammen. Zurück ließ er einen Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Nach dem Verursacher sucht nun das Polizeirevier Donaueschingen, welches Hinweise entgegen nimmt (0771 / 837830).

