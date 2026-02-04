Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Streit um Wallbox führt zu handfester Auseinandersetzung (03.02.2026)

Spaichingen (ots)

Ein Streit um eine Wallbox hat am Dienstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern geführt.

Gegen 19.00 Uhr gerieten ein 22-jähriger Mieter und dessen 24-jähriger Vermieter in der Hauptstraße wegen der Anbringung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge in Streit. Da keine verbale Einigung erzielt werden konnte, schlugen sich die Männer schließlich gegenseitig mit den Fäusten ins Gesicht.

Im weiteren Verlauf nahm der 22-Jährige eine abgebrochene Holzlatte zur Hilfe und ging drohend auf den 24-Jährigen zu. Erst die beiden Väter der Beteiligten konnten die Auseinandersetzung beenden.

Die Polizei Spaichingen ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen beide Männer.

