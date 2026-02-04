Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen, L190, Lkr. Konstanz) Aufgrund Glätte die Kontrolle verloren - Daihatsu gerät ins Schleudern und landet im Grünstreifen (04.02.2026)

Gailingen, L190 (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Landesstraße 190 zwischen Gailingen und Randegg am Mittwochmorgen. Kurz vor 06.30 Uhr verlor der 37-jährige Daihatsu-Fahrer im Kurvenbereich aufgrund Glätte die Kontrolle über seinen Wagen, der daraufhin ins Schleudern geriet, von der Straße abkam und schließlich auf der Seite im Grünstreifen liegenblieb. Ein Rettungswagen brachte den 37-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Daihatsu kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der entstandene Blechschaden dürfte bei etwa 2.000 Euro liegen.

