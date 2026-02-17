Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Öffentlichkeitsfahndung nach Tageswohnungseinbruch: Wer kennt die Tatverdächtigen?

Kranenburg (ots)

Am Sonntag (18. Januar 2026) verschafften sich zwei bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 16:20 Uhr Zugang zu einem Wohngebäude am Kirchplatz in Kranenburg. Die beiden männlichen Tatverdächtigen versuchten zunächst über den Haupteingang des Gebäudes in dieses zu gelangen. Als dies misslang, begaben sich die Täter zum rückwärtigen Bereich des Grundstücks und kletterten dort über eine Grundstücksmauer. Auf dem Grundstück beschädigten die beiden Tatverdächtigen ein Fenster, drangen in das Gebäude ein und durchsuchten einen Raum. Wertgegenstände wurden nicht entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/195078

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell