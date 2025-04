Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in Parkhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In einem Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen ereignete sich am Dienstag (22.04.2025) gegen 11.25 Uhr im Bereich der Ausfahrt eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen PKW kam einer 66-jährigen Toyota-Fahrerin entgegen und geriet hierbei auf ihre Fahrbahnseite. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, worauf der Unbekannte seine Fahrt kurzerhand fortsetzte. Nachdem sich die Toyota-Fahrerin versichert hatte, dass der Unbekannte auch nicht im Ausfahrtsbereich angehalten hatte, begab sie sich zum Polizeirevier Böblingen, das Hinweise unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen nimmt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

