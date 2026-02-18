PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Tresor aus Schnellimbiss entwendet: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Montag (16. Februar 2026), 21:00 Uhr und Dienstag (17. Februar 2026), 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter am Harttor in Geldern, Zutritt zu einem Schnellimbiss. Der oder die Täter beschädigten eine Schiebetür und entwendeten aus den Räumlichkeiten des Imbisses einen schwarzen Tresor, in welchem sich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag befunden hatte.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

