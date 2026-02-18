Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Baustellencontainer aufgebrochen: Täter entwenden Kabel und Kabelschneider

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Montag (16. Februar 2026), 16:00 Uhr und Dienstag (17. Februar 2026), 06:45 Uhr kam es an der Triftstraße in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten die Zugangstür eines Baucontainers und entwendeten aus diesem mehrere Kabel sowie einen Kabelschneider.

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

