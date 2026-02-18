Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Samstag (29. November 2025) kam es gegen 20:30 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt am Neumarkt in Emmerich. Der unbekannte Tatver-dächtige wurde dabei angetroffen wie er Lebensmittel entwendete und begleitete zu-nächst freiwillig zwei Mitarbeiter des Supermarktes in ein Büro des Marktes. Dort versuchte er mit der Tatbeute durch das Lager zu flüchten. Hierbei wurde er mehr-fach durch die Mitarbeiter festgehalten und an der Flucht gehindert. Durch die erheb-liche Gegenwehr des unbekannten Täters gelang diesem die Flucht. Hierbei wurden beide Mitarbeiter verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/195287

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell