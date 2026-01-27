PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Verdacht der Urkundenfälschung und Veränderung von amtlichen Ausweisen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am Montagmittag, den 27. Januar 2026 stellte ein Bundespolizist eine Urkundenfälschung bei einem kosovarischen Staatsangehörigen am Flughafen Stuttgart fest. Der 39-Jährige wurde am Flughafen Stuttgart bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle nach Pristina kontrolliert. Bei der Kontrolle legte er neben seinem Reisepass auch eine Grenzübertrittsbescheinigung vor. Bei der Durchsicht des Reisepasses stellte der Bundespolizist fest, dass mehrere Seiten aus dem Dokument entfernt wurden. Zudem befand sich in dem Reisepass ein Ausreisepflichtstempel des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis. Damit wurde dem Mann amtlich bescheinigt, dass er verpflichtet ist aus Deutschland auszureisen. Aufgrund der Manipulationen wurde der Mann wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie der Veränderung amtlicher Dokumente angezeigt. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde der Mann in die Räumlichkeiten der Bundespolizei gebracht. Der Reisepass wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Mann zusätzlich eine kosovarische ID-Karte mit sich führte, wurde ihm die Ausreise nach Pristina gestattet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart
Dennis Sommerfeld
Telefon: 0711 78781 - 1021
E-Mail: pressestelle.flughafen.stuttgart@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

