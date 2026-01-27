Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Haftbefehl gegen 60-jährige Österreicherin vollstreckt sowie Anzeige wegen falscher Namensangabe

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am Dienstagmorgen, den 27. Januar 2026 haben Bundespolizisten einen Vollstreckungshaftbefehl gegen eine 60-jährige österreichische Staatsangehörige vollstreckt.

Zwei Bundespolizisten kontrollierten die Frau im öffentlichen Bereich des Flughafen Stuttgarts. Hierbei gab sie an, keine Reiseabsichten zu haben und führte zudem keine Ausweisdokumente mit. Bei der Befragung nannte Sie einen falschen Vornamen sowie ein falsches Geburtsdatum und verhielt sich unkooperativ. Aufgrund des Verhaltens wurde der Einsatz mit einer BodyCam aufgezeichnet. Trotz der falschen Personalien konnte die Streife die Frau durch einen Lichtbildvergleich im polizeilichen Informationssystem identifizieren. Gegen Sie lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I wegen Erschleichen von Leistungen vor. Nach Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 450 EUR wurde die Person ins Inland entlassen. Zusätzlich erwartet die 60-jährige eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen falscher Namensangabe.

