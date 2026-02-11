PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ware nicht bezahlt

Mechernich (ots)

Am Dienstag (10. Februar) kam es gegen 13.50 Uhr in einem Supermarkt in der Feytalstraße in Mechernich zu einem räuberischen Diebstahl.

Eine 36-jährige Frau aus Euskirchen nahm eine Tüte Gebäck sowie eine Packung Butter an sich und versuchte anschließend, das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Vorfall, stellte sich der Frau in den Weg und hielt sie fest.

Die Frau versuchte, sich aus dem Griff zu lösen und setzte ihre Fluchtversuche fort. Letztlich gelang es dem Mitarbeiter, die 36-Jährige bis zum Eintreffen der Polizeibeamten im Supermarkt festzuhalten.

Gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich die Frau unkooperativ und beleidigte diese während der Sachverhaltsaufnahme. Entsprechende Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls sowie Beleidigung wurden gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

