Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl auf Friedhof - Geldbörse entwendet

Euskirchen (ots)

Eine 76-Jährige aus Euskirchen wurde am Montag (9. Februar) Opfer eines Diebstahls auf dem Friedhof an der Frauenberger Straße in Euskirchen.

Nach eigenen Angaben stellte die Seniorin gegen 11 Uhr ihre Handtasche neben einem Grab ab und begab sich kurzzeitig zu einem anderen Grab. Als sie anschließend den Friedhof verließ, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche entwendet worden war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Meldungen zum Diebstahl erfasst.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

