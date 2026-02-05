Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf der Uhlandstraße - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 3. Februar 2026, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, den 4. Februar 2026, 07:00 Uhr, kam es auf der Uhlandstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Person hatte ihren grauen Opel Insignia ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Straßenrand geparkt. Zum genannten Zeitraum befuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die Uhlandstraße in Fahrtrichtung Schenkendorfstraße und kollidierte dabei aufgrund der Winterglätte gegen die hintere linke Schürze des geparkten Opel Insignia. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die die Höhe des entstandenen Sachschadens bei 2.000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell