PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf der Uhlandstraße - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 3. Februar 2026, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, den 4. Februar 2026, 07:00 Uhr, kam es auf der Uhlandstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Person hatte ihren grauen Opel Insignia ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Straßenrand geparkt. Zum genannten Zeitraum befuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die Uhlandstraße in Fahrtrichtung Schenkendorfstraße und kollidierte dabei aufgrund der Winterglätte gegen die hintere linke Schürze des geparkten Opel Insignia. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die die Höhe des entstandenen Sachschadens bei 2.000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 10:36

    POL-EL: A31 / Dörpen - Sattelzug kommt von Fahrbahn ab

    A31 / Dörpe (ots) - Am Mittwoch, 4. Februar 2026, kam es gegen 22:30 Uhr auf der A 31 zwischen den Anschlussstellen Dörpen und Rhede zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine war auf dem Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Emden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf die Außenschutzplanke auffuhr. Der Fahrer blieb unverletzt. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren