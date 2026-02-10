PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste Jugendliche

Blankenheim (ots)

Die Polizei Euskirchen bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort von einer vermissten Jugendlichen.

Die Vermisste wird seit dem 16. Januar 2026 vermisst. Letztmalig wurde sie in Blankenheim gesehen. Auf sämtliche Kontaktversuche reagierte sie nicht. Bekannte Anlaufadressen sind nicht vorhanden. Eine Eigengefährdung kann aufgrund ihres Alters nicht ausgeschlossen werden, Hinweise auf eine konkrete Gefährdung liegen derzeit nicht vor.

Personenbeschreibung:

   -	Geschlecht: weiblich -	Größe: 160 cm -	Figur: schlank -	
Haarfarbe: braun -	Augenfarbe: braun
   -       Nasenpiercing

Weitere Infos erhalten Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/194046

Die Polizei Euskirchen bittet Personen, die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten machen können, sich unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

