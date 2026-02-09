Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrer unter Alkoholeinfluss

Bad Münstereifel (ots)

Am Sonntag, den 8. Februar, kam es um 13.20 Uhr auf der Landstraße 498, bei Bad Münstereifel-Rodert, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden: Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße aus Richtung Bad Münstereifel-Effelsberg kommend und geriet aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einer Warntafel, woraufhin das Fahrzeug auf die Seite kippte. Der Fahrer wurde verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Der 39-Jährige wurde zur Polizeiwache Euskirchen verbracht, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren bezüglich der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

