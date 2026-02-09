PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Autoschlüssel aus Spind entwendet

Mechernich (ots)

Ein 53-jähriger Mann aus Mechernich wurde am Freitag, 6. Februar, Opfer eines Fahrzeugdiebstahls. Der Mann stellte gegen 14.10 Uhr sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Bruchgasse in Mechernich ab. Anschließend begab er sich in das Fitnessstudio, steckte seinen Fahrzeugschlüssel in die Jackentasche und hing die Jacke in einen Spind in der Umkleide. Der Spind wurde von dem Mann nicht verschlossen. Ein bislang Unbekannter entwendete in der Folge den Fahrzeugschlüssel und stahl damit das Fahrzeug. Der Diebstahl fiel dem 53-Jährigen gegen 15.30 Uhr auf. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Hyundai Santa Fe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Unbekannten geben können, sich telefonisch unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:55

    POL-EU: Raubdelikt in Euskirchen - Polizei sucht Zeugen

    Euskirchen (ots) - Am Samstag, 7. Februar, gegen 15 Uhr, kam es in Euskirchen zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 39-jährigen Frau aus Kall. Nach bisherigen Ermittlungen griff ein bislang Unbekannter die Frau mit beiden Händen am Nacken und trat ihr anschließend mehrfach gegen die Beine, bis sie zu Boden fiel. In der Folge griff der Unbekannte in die Jackentasche der Frau und entwendete Bargeld im unteren ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:13

    POL-EU: PKW im Baum verkeilt

    Mechernich-Eicks (ots) - In der Nacht von Samstag (07. Februar) auf Sonntag befuhr gegen 02.30 Uhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Floisdorf die Martinstraße in Eicks. In Höhe der Hausnummer 11 kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug verkeilte sich bei dem Aufprall derart mit dem Baum, dass dieser gefällt werden musste um den PKW wieder frei zu bekommen. Der Fahrer wurde leichtverletzt in das ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:10

    POL-EU: Zwei Festnahmen nach Metalldiebstahl

    Bad Münstereifel-Iversheim (ots) - Am Samstagmorgen (07. Februar) gegen 09:30 Uhr fuhren zwei männliche, rumänische Staatsangehörige (38 und 23 Jahre) mit ihrem Transporter auf das Gelände eines Schrottplatzes in der Straße In der Hütte in Iversheim. Dort luden sie diversen Metallschrott in ihr Fahrzeug, ohne dies mit dem Besitzer abgesprochen zu haben, und entfernten sich anschließend mit ihrem Transporter. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren