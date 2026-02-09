Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Autoschlüssel aus Spind entwendet

Mechernich (ots)

Ein 53-jähriger Mann aus Mechernich wurde am Freitag, 6. Februar, Opfer eines Fahrzeugdiebstahls. Der Mann stellte gegen 14.10 Uhr sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Bruchgasse in Mechernich ab. Anschließend begab er sich in das Fitnessstudio, steckte seinen Fahrzeugschlüssel in die Jackentasche und hing die Jacke in einen Spind in der Umkleide. Der Spind wurde von dem Mann nicht verschlossen. Ein bislang Unbekannter entwendete in der Folge den Fahrzeugschlüssel und stahl damit das Fahrzeug. Der Diebstahl fiel dem 53-Jährigen gegen 15.30 Uhr auf. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Hyundai Santa Fe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Unbekannten geben können, sich telefonisch unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell