Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Raubdelikt in Euskirchen - Polizei sucht Zeugen

Euskirchen (ots)

Am Samstag, 7. Februar, gegen 15 Uhr, kam es in Euskirchen zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 39-jährigen Frau aus Kall. Nach bisherigen Ermittlungen griff ein bislang Unbekannter die Frau mit beiden Händen am Nacken und trat ihr anschließend mehrfach gegen die Beine, bis sie zu Boden fiel. In der Folge griff der Unbekannte in die Jackentasche der Frau und entwendete Bargeld im unteren zweistelligen Euro-Bereich. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die 39-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - circa 2 Meter groß - Glatze - athletische Statur - mit einem Fahrrad unterwegs Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Unbekannten geben können, sich telefonisch unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

