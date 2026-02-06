Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 71-Jähriger unter Alkoholeinfluss

Zülpich (ots)

Am Donnerstag, den 5. Februar, kam es gegen 20.10 Uhr auf der Ringstraße zwischen Zülpich-Ülpenich und Zülpich-Enzen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 71-Jähriger aus Mechernich befuhr mit seinem Pkw die Ringstraße in Fahrtrichtung Zülpich-Enzen, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und zwei Bäume touchierte. Anschließend schleuderte der Pkw über die Fahrbahn und kam in einer Böschung zum Stillstand.

Der 71-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Mann deutlichen Atemalkohol fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden vom Verkehrskommissariat aufgenommen. Eine Anzeige bezüglich der Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.

