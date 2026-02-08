Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: PKW im Baum verkeilt

Mechernich-Eicks (ots)

In der Nacht von Samstag (07. Februar) auf Sonntag befuhr gegen 02.30 Uhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Floisdorf die Martinstraße in Eicks. In Höhe der Hausnummer 11 kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug verkeilte sich bei dem Aufprall derart mit dem Baum, dass dieser gefällt werden musste um den PKW wieder frei zu bekommen. Der Fahrer wurde leichtverletzt in das Krankenhaus Mechernich verbracht. Da der Atem des Fahrzeugführers nach Alkohol roch, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Nachdem der Fahrer den Test ablehnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gefertigt.

