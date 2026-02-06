PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersehen

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (5. Februar) kam es in einem Kreisverkehr in der Münstereifeler Straße um 10.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Münstereifeler Straße in Fahrtrichtung des dortigen Kreisverkehrs.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 49-Jähriger aus Mechernich auf einem Kleinkraftrad bereits im Kreisverkehr. Der 49-Jährige beabsichtigte den Kreisverkehr in Fahrtrichtung der Alleestraße zu verlassen.

Der 71-Jährige übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den 49-Jährigen. Es kam zu einer Kollision von beiden Fahrzeugen.

Der Mechernicher verletzte sich bei der Kollision und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

