Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sattelzug stillgelegt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.01.2026 gegen 16:00 Uhr konnte durch die Polizei Haßloch ein Sattelzug festgestellt und kontrolliert werden. Bei diesem wurde gleich mehrere Verstöße festgestellt werden. Nicht nur, dass die Ausfuhrkennzeichen gefälscht gewesen sein dürften, konnte der Fahrer auch weder für die Zugmaschine, noch für den Auflieger gültige Dokumente oder einen Eigentumsnachweis erbringen. Des Weiteren entstand ebenfalls der Verdacht, dass Verstöße gegen die Abfallwirtschaft und Sozialvorschriften vorliegen könnten. Der komplette Sattelzug musste durch eine Fachfirma zur Sicherstellung abgeschleppt werden. Auf den Fahrer kommen Bußgelder im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
POK Schlindwein

Telefon: 06324-933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
