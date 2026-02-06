PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Tageswohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von 11 Uhr bis 14,45 Uhr kam es am Donnerstag, den 5. Februar, in der Straße Gansweide in Euskirchen zu zwei Tageswohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus.

Eine 85-jährige Hausbewohnerin befand sich gegen 14.15 Uhr in ihrer Wohnung und saß schlafend in einem Sessel, als sie durch ein Geräusch an ihrer Wohnungstür geweckt wurde. Die Seniorin begab sich daraufhin in den Flur und sah einen Unbekannten, der aus einem Zimmer in lief und anschließend durch die offenstehende Wohnungstür aus der Wohnung rannte. Der Unbekannte flüchtete über das Treppenhaus aus dem Wohnhaus in unbekannte Richtung.

Nach ersten Erkenntnissen wurden aus der Wohnung keine Gegenstände entwendet. Die Wohnungstür wurde jedoch durch Aufhebeln beschädigt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, schmale Statur, schwarze Haare.

Im selben Mehrfamilienhaus kam es zu einem weiteren Einbruch. Die Wohnungsinhaber hatten ihre Wohnung zwischen 11 Uhr und 14.45 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr stellten sie fest, dass sich ebenfalls ein Unbekannter gewaltsam Zutritt verschafft hatte. Auch hier wurde augenscheinlich nichts entwendet. Die Wohnungstür wurde aufgebrochen. Weitere Angaben zu dem Unbekannten liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu beiden Tageswohnungseinbrüchen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 13:00

    POL-EU: In den Busch gefahren: Unfall auf der Bundesstraße 265

    Hellenthal (ots) - Am Mittwoch, den 4. Februar, gegen 19.46 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 265 bei Hellenthal-Kehr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer von der Fahrbahn abkam. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Kroatien befuhr die Kreisstraße 14 von Rheinland-Pfalz kommend in Fahrtrichtung Belgien. Als er an die Einmündung zur Bundesstraße 265 gelangte, entschied er sich offenbar spontan, in eine nicht ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:00

    POL-EU: Zeuge löscht brennende Liege

    Weilerswist (ots) - Am Dienstag, den 3. Februar, gegen 4.45 Uhr, bemerkte ein Zeuge während eines morgendlichen Spaziergangs mit seinem Hund in der Straße "Zum Sportzentrum" in Weilerswist-Großvernich, dass eine hölzerne Wellenliege in Flammen stand. Die Liege wurde hierbei beschädigt. Der Zeuge trat das Feuer mit den Schuhen aus und löschte so die Flammen. Dabei wurden die Schuhe von dem Zeugen beschädigt. Über ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:00

    POL-EU: Ausweichmanöver auf vereister Fahrbahn

    Mechernich (ots) - Am Mittwoch, 4. Februar, kam es gegen 9.39 Uhr im Bereich der Straße Am Kirchenbusch / Eulenbergweg in Mechernich-Vollem zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich befuhr hinter einem weiteren Pkw-Fahrer die Straße "Eulenbergweg" von Mechernich-Kallmuth kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Eiserfey. Der vorausfahrende Pkw-Fahrer musste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren