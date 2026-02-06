Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Tageswohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von 11 Uhr bis 14,45 Uhr kam es am Donnerstag, den 5. Februar, in der Straße Gansweide in Euskirchen zu zwei Tageswohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus.

Eine 85-jährige Hausbewohnerin befand sich gegen 14.15 Uhr in ihrer Wohnung und saß schlafend in einem Sessel, als sie durch ein Geräusch an ihrer Wohnungstür geweckt wurde. Die Seniorin begab sich daraufhin in den Flur und sah einen Unbekannten, der aus einem Zimmer in lief und anschließend durch die offenstehende Wohnungstür aus der Wohnung rannte. Der Unbekannte flüchtete über das Treppenhaus aus dem Wohnhaus in unbekannte Richtung.

Nach ersten Erkenntnissen wurden aus der Wohnung keine Gegenstände entwendet. Die Wohnungstür wurde jedoch durch Aufhebeln beschädigt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, schmale Statur, schwarze Haare.

Im selben Mehrfamilienhaus kam es zu einem weiteren Einbruch. Die Wohnungsinhaber hatten ihre Wohnung zwischen 11 Uhr und 14.45 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr stellten sie fest, dass sich ebenfalls ein Unbekannter gewaltsam Zutritt verschafft hatte. Auch hier wurde augenscheinlich nichts entwendet. Die Wohnungstür wurde aufgebrochen. Weitere Angaben zu dem Unbekannten liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu beiden Tageswohnungseinbrüchen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell