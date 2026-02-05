PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeuge löscht brennende Liege

Weilerswist (ots)

Am Dienstag, den 3. Februar, gegen 4.45 Uhr, bemerkte ein Zeuge während eines morgendlichen Spaziergangs mit seinem Hund in der Straße "Zum Sportzentrum" in Weilerswist-Großvernich, dass eine hölzerne Wellenliege in Flammen stand. Die Liege wurde hierbei beschädigt. Der Zeuge trat das Feuer mit den Schuhen aus und löschte so die Flammen.

Dabei wurden die Schuhe von dem Zeugen beschädigt. Über die Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Eine Anzeige bezüglich der Sachbeschädigung durch Feuer wurde gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de melden.

