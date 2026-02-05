Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Zülpich (ots)

Am Mittwoch, 4. Februar, kam es gegen 11.15 Uhr auf der Bundesstraße 56 zwischen Düren und Zülpich zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Düren befuhr die Bundesstraße 56 aus Richtung Düren kommend in Fahrtrichtung Zülpich. An der Einmündung zur Bundesstraße 477 beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden 65-jährigen Fahrzeugführers aus Zülpich, der die Bundesstraße 56 in Richtung Düren befuhr.

Infolge des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 65-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Durch den Zusammenstoß wurden die 67-jährige Fahrerin, der 65-jährige Fahrer sowie dessen 98-jährige Beifahrerin verletzt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Angehörige waren vor Ort oder wurden eigenständig durch die Unfallbeteiligten informiert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

