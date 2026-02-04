PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen - Erste Hilfe geleistet

Nettershein (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am heutigen Mittwoch, den 4. Februar, gegen 9.18 Uhr auf der Kreisstraße 34 bei Nettesheim-Pesch. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 95-jähriger Mann aus der Gemeinde Nettersheim die Kreisstraße 34 von Nettesheim-Roderath in Richtung Nettesheim-Pesch. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Straßenböschung. Anschließend wurde das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.

Dort wurde der Senior im Fahrzeug von einem Verkehrsteilnehmer angetroffen, der Erste Hilfe leistete. Der 95-Jährige war nicht mehr ansprechbar und reanimationspflichtig, weshalb der Ersthelfer die Reanimation bis zum Eintreffen des Rettungswagens durchführte. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße 34 gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen wurde für die Unfallaufnahme eingesetzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

