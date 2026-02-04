PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schmuck aus Wohnhaus entwendet - Senioren werden Opfer von Trickbetrügern

Euskirchen (ots)

Unbekannte verschafften sich am Dienstag, 3. Februar, gegen 12.20 Uhr Zutritt zu einem Reihenhaus in der Bendenstraße in Euskirchen. Ein bislang unbekannter Täter klingelte an der Haustür und verwickelte die dort wohnenden Senioren in ein Gespräch. Währenddessen manipulierte er den Türschließmechanismus, sodass ein zweiter Täter unbemerkt in das Wohnhaus gelangen konnte. Im Inneren des Hauses wurden Schmuckkassetten geöffnet und Schmuck entwendet. Nach dem Gespräch entfernte sich der Unbekannte aus dem Wohnhaus. Erst anschließend fiel der Diebstahl auf. Der erste Unbekannte, der an der Haustür klingelte und die Senioren in ein Gespräch verwickelte, kann wie folgt beschrieben werden:

   - 30 bis 35 Jahre alt
   - 180 cm groß
   - kurzes, schwarzes Haar
   - schwarzer Anorak mit Kapuze
   - südländischer Phänotypus

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls aufgenommen. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

