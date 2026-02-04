Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Technische Defekte und Schwelbrand führten zu Feuerwehreinsätzen

Nettersheim, Schleiden, Zülpich (ots)

Am Dienstag, 3. Februar, geriet gegen 20.32 Uhr ein Trafo in der Bergstraße in Nettersheim in Brand. Nach Abschaltung des Stromnetzwerks konnten die Löscharbeiten von der Feuerwehr durchgeführt werden. Das Feuer konnte gelöscht werden. Durch den Brand kam es in mehreren Haushalten zu einem Stromausfall. Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Gegen 21.30 Uhr bemerkten Zeugen eine Rauchentwicklung in der Albert-Schweizer-Straße in Zülpich-Enzen. Zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung befand sich eine 88-jährige Frau in dem betroffenen Wohnhaus. Die Feuerwehr konnte die Seniorin unverletzt aus dem Gebäude retten. Nach derzeitigem Stand entstand die Rauchentwicklung durch einen technischen Defekt an einer Heizung im Keller des Hauses. Nach derzeitigem Stand wurde durch die Rauchentwicklung nichts beschädigt. Gegen 22 Uhr kam es zu einem Schwelbrand im Kapellenweg in Schleiden. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten mehrere Holzbalken in der Wand hinter einem Kamin in Brand.

Ein 51 Jahre alter Eigentümer des Hauses bemerkte zunächst eine Verpuffung und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden der 51 Jahre alte Eigentümer und eine 38 Jahre alte Bewohnerin in dem Wohnhaus. Beide konnten das Gebäude eigenständig verlassen und wurden nicht verletzt.

Der Schwelbrand wurde durch das Aufstemmen der Fassade und des Mauerwerks gelöscht.

