POL-EU: Einbruchsversuch in Lagerraum der Bürgerhalle

Mechernich-Kommern (ots)

Zwischen Donnerstag, den 29. Januar, 20 Uhr, und Montag, den 2. Februar, 11 Uhr, versuchten Unbekannte, in einen Lagerraum der Bürgerhalle in Mechernich-Kommern in der Straße "Auf dem Acker" einzudringen.

Die Unbekannten hebelten die Außentür zum Lagerraum auf. Nach derzeitigem Stand wurde aus dem Raum jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen oberen dreistelligen Euro-Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls bzw. des versuchten Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchversuch geben können, sich unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

