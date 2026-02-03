PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen
Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei sucht Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall bei Mechernich-Bergheim

Mechernich (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 14 Uhr auf der zwischen den Ortschaften Mechernich-Vussem und Mechernich-Bergheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Wie bereits berichtet, befuhr ein 17-jähriger Kradfahrer aus Mechernich die Bleibergstraße in Fahrtrichtung Bergheim und überholte dabei ein vorausfahrendes Fahrzeug. Infolge des Überholvorgangs kollidierte der Jugendliche mit einem entgegenkommenden Pkw und verletzte sich schwer.

Die Polizei Euskirchen sucht nun den Fahrzeugführer des überholten Fahrzeugs, da dieser vor Ort nicht mehr angetroffen werden konnte. Angaben zu diesem Fahrzeug könnten für die Unfallrekonstruktion von Bedeutung sein.

Die ursprüngliche Meldung finden Sie hier: https://euskirchen.polizei.nrw/presse/17-jaehriger-kradfahrer-bei-verkehrsunfall-lebensgefaehrlich-verletzt

Zeugen, die Hinweise zum überholten Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen

