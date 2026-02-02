PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Euskirchen (ots)

Am Freitag (30. Januar) wurde ein 40-jähriger Pkw-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Stresemannstraße in Euskirchen kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten bei dem Mann einen starken Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Zudem war der 40-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Alkoholeinfluss gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 02.02.2026 – 13:55

    POL-EU: Pkw-Aufbruch

    Mechernich (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 21.40 Uhr, bis Freitag, 30. Januar, 7.10 Uhr, kam es in der Euskirchener Straße in Mechernich-Obergartzem zu einem besonders schweren Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Unbekannte brachen das Schloss der Fahrertür eines am rechten Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus geparkten Personenkraftwagens gewaltsam auf. Dabei wurde das Schloss des Türgriffs herausgerissen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde zudem das Zündschloss herausgerissen ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:55

    POL-EU: Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

    Mechernich (ots) - Zwischen Donnerstag, 15. Januar, 10 Uhr, und Sonntag, 1. Februar, 14.15 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Euskirchener Straße in Mechernich-Obergartzem. Zunächst versuchten die Unbekannten, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Da dies misslang, verschafften sie sich über den rückwärtig gelegenen Wintergarten Zutritt zum Wohnhaus, indem sie die ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:55

    POL-EU: Unbekannte entwenden Kraftrad aus ehemaligem Ausstellungsraum

    Kall (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 30. Januar, 17.30 Uhr, bis Samstag, 31. Januar, 9 Uhr, schlugen bislang Unbekannte die Scheibe eines ehemaligen Ausstellungsraums in der Hüttenstraße in Kall ein. Aus einem Abstellraum dort entwendeten sie ein abgemeldetes und nicht mehr fahrbereites Kraftrad. Hierbei handelt es sich um eine rote BMW R 90/6. Der entstandene Sach- ...

    mehr
