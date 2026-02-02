Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs
Euskirchen (ots)
Am Freitag (30. Januar) wurde ein 40-jähriger Pkw-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Stresemannstraße in Euskirchen kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten bei dem Mann einen starken Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Zudem war der 40-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Alkoholeinfluss gefertigt.
