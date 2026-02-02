Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Aufbruch

Mechernich (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 21.40 Uhr, bis Freitag, 30. Januar, 7.10 Uhr, kam es in der Euskirchener Straße in Mechernich-Obergartzem zu einem besonders schweren Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Unbekannte brachen das Schloss der Fahrertür eines am rechten Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus geparkten Personenkraftwagens gewaltsam auf. Dabei wurde das Schloss des Türgriffs herausgerissen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde zudem das Zündschloss herausgerissen und beschädigt. Zudem wurde die Zulassungsbescheinigung entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Eurobetrag. Eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen wurde erstattet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

