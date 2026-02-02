PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Mechernich (ots)

Zwischen Donnerstag, 15. Januar, 10 Uhr, und Sonntag, 1. Februar, 14.15 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Euskirchener Straße in Mechernich-Obergartzem. Zunächst versuchten die Unbekannten, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Da dies misslang, verschafften sie sich über den rückwärtig gelegenen Wintergarten Zutritt zum Wohnhaus, indem sie die Kunststoffverkleidung aufhebelten. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Gegenstände entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 13:55

    POL-EU: Unbekannte entwenden Kraftrad aus ehemaligem Ausstellungsraum

    Kall (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 30. Januar, 17.30 Uhr, bis Samstag, 31. Januar, 9 Uhr, schlugen bislang Unbekannte die Scheibe eines ehemaligen Ausstellungsraums in der Hüttenstraße in Kall ein. Aus einem Abstellraum dort entwendeten sie ein abgemeldetes und nicht mehr fahrbereites Kraftrad. Hierbei handelt es sich um eine rote BMW R 90/6. Der entstandene Sach- ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:55

    POL-EU: Werkzeuge und Baumaschinen entwendet

    Mechernich (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 31. Januar, 0.01 Uhr, bis 3 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu dem Betriebsgelände eines Bauhofs in der Straße "Peterheide" in Mechernich. Zunächst überstiegen die Unbekannten das verschlossene Tor. Anschließend trennten sie die Antriebskette, öffneten das Tor manuell und fuhren mit einem Fahrzeug auf das Gelände. Dort öffneten sie zwei ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 08:21

    POL-EU: Räuberischer Diebstahl von Rumflaschen im Edeka

    53879 Euskirchen (ots) - Am Samstag (31. Januar) gegen 12.30 Uhr versuchten drei Männer aus Rheinbach, im Edeka auf der Billiger Straße drei Flaschen Rum zu entwenden. Eine 45-jährige Mitarbeiterin des Marktes beobachtete die Männer (32, 33 und 33 Jahre) dabei, wie jeder von ihnen am Spirituosenregal eine Flasche in die Innentasche der Jacke steckte. Nachdem die Männer an der Kasse lediglich Süßigkeiten bezahlt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren