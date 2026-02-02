Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Mechernich (ots)

Zwischen Donnerstag, 15. Januar, 10 Uhr, und Sonntag, 1. Februar, 14.15 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Euskirchener Straße in Mechernich-Obergartzem. Zunächst versuchten die Unbekannten, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Da dies misslang, verschafften sie sich über den rückwärtig gelegenen Wintergarten Zutritt zum Wohnhaus, indem sie die Kunststoffverkleidung aufhebelten. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Gegenstände entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

