Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: 17-jähriger Kradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt
Mechernich (ots)
Bei einem Verkehrsunfall auf der Bleibergstraße bei Mechernich-Bergheim wurde am Montagnachmittag ein 17-jähriger Kradfahrer lebensgefährlich verletzt.
Der 17-jährige Kradfahrer aus Mechernich befuhr am Montag, den 2. Februar, gegen 14 Uhr die Bleibergstraße aus Richtung Mechernich-Vussem kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Bergheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug. Zeitgleich befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich mit seinem 68-jährigen Beifahrer ebenfalls aus Mechernich die Bleibergstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.
Während des Überholvorgangs kam es zur Kollision zwischen dem Kradfahrer und dem entgegenkommenden Pkw.
Der 17-Jährige erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer sowie dessen Beifahrer wurden verletzt und ebenfalls mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.
Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen eingesetzt.
Die weiteren Ermittlungen wurden vom Verkehrskommissariat übernommen.
