Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 17-jähriger Kradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Mechernich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bleibergstraße bei Mechernich-Bergheim wurde am Montagnachmittag ein 17-jähriger Kradfahrer lebensgefährlich verletzt.

Der 17-jährige Kradfahrer aus Mechernich befuhr am Montag, den 2. Februar, gegen 14 Uhr die Bleibergstraße aus Richtung Mechernich-Vussem kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Bergheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug. Zeitgleich befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich mit seinem 68-jährigen Beifahrer ebenfalls aus Mechernich die Bleibergstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Während des Überholvorgangs kam es zur Kollision zwischen dem Kradfahrer und dem entgegenkommenden Pkw.

Der 17-Jährige erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer sowie dessen Beifahrer wurden verletzt und ebenfalls mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen eingesetzt.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Verkehrskommissariat übernommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

