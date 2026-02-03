Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hund im Pkw - Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Zülpich (ots)

Am Montag, den 2. Februar, wurde die Polizei gegen 20 Uhr von Zeugen darüber informiert, dass sich ein Hund seit etwa einer Stunde allein in einem geparkten Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Römerallee in Zülpich zurückgelassen wurde. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurde der Hundehalter am Fahrzeug angetroffen. Es handelte sich um einen 49-jährigen Mann aus Zülpich. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem hatte er das Fahrzeug unbefugt in Betrieb genommen. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Das Fahrzeug gehört einem Familienangehörigen, dessen Fahrzeugschlüssel der Mann zuvor unbemerkt an sich genommen hatte. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurden dem Mann Blutproben entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Das Fahrzeug sowie der Hund wurden einem Familienangehörigen in Obhut gegeben. Entsprechende Anzeigen wurden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen des unbefugten Gebrauchs von Kraftfahrzeugen gefertigt.

