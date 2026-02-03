Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorsätzliche Brandstiftung: Mülltonnen und Böschung in Weilerswist in Brand gesetzt

Weilerswist (ots)

In der Nacht zum Dienstag, den 3. Februar, kam es gegen 4.40 Uhr auf dem Bahnhofsgelände in Weilerswist, Günter-Rose-Straße, zu mehreren Bränden. Dabei brannte der Inhalt von insgesamt sechs Mülltonnen vollständig aus. Wenige Meter entfernt geriet zudem ein Teil einer Böschung in Brand. Die betroffene Rasenfläche hatte eine Größe von etwa drei bis fünf Quadratmetern.

Mehrere Zeugen hatten die Brände der Feuerwehr gemeldet, die den Brand löschen konnte. Die Mülltonnen selbst wurden dabei nicht beschädigt, die Rasenfläche der Böschung wurde hingegen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich einer vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Bränden wird derzeit überprüft. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell