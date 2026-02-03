PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorsätzliche Brandstiftung: Mülltonnen und Böschung in Weilerswist in Brand gesetzt

Weilerswist (ots)

In der Nacht zum Dienstag, den 3. Februar, kam es gegen 4.40 Uhr auf dem Bahnhofsgelände in Weilerswist, Günter-Rose-Straße, zu mehreren Bränden. Dabei brannte der Inhalt von insgesamt sechs Mülltonnen vollständig aus. Wenige Meter entfernt geriet zudem ein Teil einer Böschung in Brand. Die betroffene Rasenfläche hatte eine Größe von etwa drei bis fünf Quadratmetern.

Mehrere Zeugen hatten die Brände der Feuerwehr gemeldet, die den Brand löschen konnte. Die Mülltonnen selbst wurden dabei nicht beschädigt, die Rasenfläche der Böschung wurde hingegen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich einer vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Bränden wird derzeit überprüft. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 14:00

    POL-EU: Hund im Pkw - Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

    Zülpich (ots) - Am Montag, den 2. Februar, wurde die Polizei gegen 20 Uhr von Zeugen darüber informiert, dass sich ein Hund seit etwa einer Stunde allein in einem geparkten Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Römerallee in Zülpich zurückgelassen wurde. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurde der Hundehalter am Fahrzeug angetroffen. Es handelte sich um einen 49-jährigen Mann aus Zülpich. Im Rahmen der Überprüfung ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 11:07

    POL-EU: Polizei sucht Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall bei Mechernich-Bergheim

    Mechernich (ots) - Am gestrigen Montag (2. Februar) kam es gegen 14 Uhr zwischen den Ortschaften Mechernich-Vussem und Mechernich-Bergheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Wie bereits berichtet, befuhr ein 17-jähriger Kradfahrer aus Mechernich die Bleibergstraße in Fahrtrichtung Bergheim und überholte ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 17:00

    POL-EU: 17-jähriger Kradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

    Mechernich (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bleibergstraße bei Mechernich-Bergheim wurde am Montagnachmittag ein 17-jähriger Kradfahrer lebensgefährlich verletzt. Der 17-jährige Kradfahrer aus Mechernich befuhr am Montag, den 2. Februar, gegen 14 Uhr die Bleibergstraße aus Richtung Mechernich-Vussem kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Bergheim. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren