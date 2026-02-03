PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 46-Jähriger in Gewahrsam genommen

Euskirchen (ots)

Am Montag, den 2. Februar, gegen 22.05 Uhr wurde ein 46-jähriger Mann am Busbahnhof in Euskirchen in einem stark alkoholisierten Zustand angetroffen. Der Mann schlief im Bus ein und musste durch Polizeibeamte geweckt werden. Dabei reagierte er kaum auf Ansprache und konnte auf Nachfrage weder seinen Aufenthaltsort, den heutigen Tag noch die aktuelle Uhrzeit nennen.

Beim Gehen schwankte der Betroffene stark und hätte ohne Unterstützung der Polizeibeamten mehrfach stürzen können. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Bei einer Außentemperatur von 0 Grad war der Mann lediglich mit einem dünnen Pullover und einer dünnen Jacke bekleidet.

Zum Schutz seiner eigenen Person wurde der 46-Jährige in das Gewahrsam der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt.

